В Ингушетии в СИЗО-1 прошла плановая проверка соблюдения прав заключенных
Плановую проверку соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства провели в учреждении СИЗО-1 представитель прокуратуры Руслан Албаков совместно с начальником ОФСИН России по Республике Ингушетия, полковником внутренней службы Сергеем Ролдугиным.
Проверяющие в сопровождении начальника следственного изолятора Мусы Батыгова посетили режимные корпуса учреждения, медицинскую часть СИЗО. Они также обошли камерные помещения где провели беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, в ходе которых акцентировалось внимание на наличие у них жалоб и заявлений о нарушении их прав и законных интересов.