В Ингушетии в СИЗО-1 прошла плановая проверка соблюдения прав заключенных

Проверяющие в сопровождении начальника следственного изолятора Мусы Батыгова посетили режимные корпуса учреждения, медицинскую часть СИЗО. Они также обошли камерные помещения где провели беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, в ходе которых акцентировалось внимание на наличие у них жалоб и заявлений о нарушении их прав и законных интересов.