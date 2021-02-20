В Ингушетии в СИЗО-1 прошла плановая проверка соблюдения прав заключенных

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Плановую проверку соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства провели в учреждении СИЗО-1 представитель прокуратуры Руслан Албаков совместно с начальником ОФСИН России по Республике Ингушетия, полковником внутренней службы Сергеем Ролдугиным.

Проверяющие в сопровождении начальника следственного изолятора Мусы Батыгова посетили режимные корпуса учреждения, медицинскую часть СИЗО. Они также обошли камерные помещения где провели беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, в ходе которых акцентировалось внимание на наличие у них жалоб и заявлений о нарушении их прав и законных интересов.

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