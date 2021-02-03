Пожар

В Ингушетии в результате поджога сухостоя пострадало 4 га земли

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Около 4 га земли пострадало от возникшего пожара на территории с. п. Гази-Юрт Назрановского района.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, огонь был зафиксирован на территории с. п. Гази-Юрт в 3 часа дня.

«Риск возникновения лесного пожара был велик, так как огонь ликвидирован в 400 метрах от лесного фонда. По предварительной информации, причиной появления огня стал человеческий фактор», — рассказали в ведомстве.

Пожар, возникший от поджога сухостоя, был потушен лесниками Назрановского лесопожарного центра Минприроды Ингушетии при содействии представителей местной администрации в течение одного часа.

Недавно в связи с началом лесопожарного сезона, экологическое министерство усилило работу по контролю за лесными угодьями.

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