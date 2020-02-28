В Ингушетии в результате двух ДТП погибло три человека
В сельском поселении Сагопши Малгобекского района республики в результате столкновения с пассажирской «Газелью» погиб водитель ВАЗ 21099, сообщил газете «Ингушетия» источник в региональном МЧС.
«На внутренней автодороге в районе сельского поселения Сагопши столкнулись два автомобиля ГАЗель-3302 и ВАЗ 21099. В результате происшествия погиб водитель «легковушки», второй пострадавший доставлен в медучреждение», — сказал собеседник газеты.
Как отмечают очевидцы, погибший приходится отцом пятерых детей.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Также ранее на автодороге «Новый Редант-Нижние Ачалуки» в Малгобекском районе водитель ВАЗ 21112, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир погибли при доставлении в Малгобекскую городскую больницу.