ДТП

В Ингушетии в результате двух ДТП погибло три человека

0

В сельском поселении Сагопши Малгобекского района республики в результате столкновения с пассажирской «Газелью» погиб водитель ВАЗ 21099, сообщил газете «Ингушетия» источник в региональном МЧС.

«На внутренней автодороге в районе сельского поселения Сагопши столкнулись два автомобиля ГАЗель-3302 и ВАЗ 21099. В результате происшествия погиб водитель «легковушки», второй пострадавший доставлен в медучреждение», — сказал собеседник газеты.

Как отмечают очевидцы, погибший приходится отцом пятерых детей.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Также ранее на автодороге «Новый Редант-Нижние Ачалуки» в Малгобекском районе водитель ВАЗ 21112, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир погибли при доставлении в Малгобекскую городскую больницу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
3,7 тыс. грузовиков строительного мусора вывезено из ингушской столицы с привлечением подрядчиков
Уважаемые абоненты «Газпром межрегионгаз Назрань»!
В сельском поселении Троицкое прошёл сход граждан
Эка-Чожинский водопад доступен для посещения иностранцами
Продолжается регистрация участников массового забега, посвящённого 250-летию единения Ингушетии с Россией
В Ингушетии состоится всероссийская научно-практическая конференция «Репродуктивное здоровье семьи»
Прославленный ингушский дзюдоист Муса Могушков выступит на очередном турнире в Марокко
Студентам сунженских колледжей рассказали, как защитить себя от правового произвола
Ингушский боксёр-профессионал Альберт Хамхоев выйдет сегодня на ринг против украинца Виктора Плотникова
В ингушском музее изобразительных искусств проходит персональная выставка Мурата Полонкоева
Темерлан Дзейтов стал лауреатом международного фестиваля-конкурса «Красная гвоздика»

Главное

Яндекс.Метрика

 