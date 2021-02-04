В Ингушетии в региональном ОФСИН подвели итоги прошлого года и обозначили планы на будущее
Оперативная обстановка в 2020 году в отделе Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Ингушетия оставалась управляемой. Такой итог оперативно-служебной и хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы региона за прошедший год был озвучен на заседании коллегии ведомства в среду, 3 февраля.
Выступившие на заседании с докладами по своим направлениям деятельности начальники служб и групп аппарата ОФСИН и подведомственных им учреждений проинформировали присутствующих, что в ходе ежедневной работы было обеспечено соблюдение законности и правопорядка, не допущено массовых беспорядков, захватов заложников и групповых эксцессов. Благодаря своевременно принятым мерам руководством ведомства и персоналом МСЧ удалось не допустить проникновения на территорию подведомственных учреждений новой коронавирусной инфекции.
Еще в начале заседания присутствующим было показано видеообращение директора ФСИН России Александра Калашникова, в котором особое внимание было уделено вопросам организации эффективной работы по профилактике распространения коронавирусной инфекции и результатам работы по перекрытию каналов поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения.
Подводя итоги деятельности ОФСИН России по Республике Ингушетия за 2020 год, Сергей Ролдугин отметил достигнутые положительные результаты, и определил приоритетные задачи на предстоящий год.
В завершение заседания состоялось награждение сотрудников, которые внесли значительный вклад в развитие уголовно-исполнительной системы и достигли высоких результатов в профессиональной деятельности.