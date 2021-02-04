В Ингушетии в региональном ОФСИН подвели итоги прошлого года и обозначили планы на будущее

Выступившие на заседании с докладами по своим направлениям деятельности начальники служб и групп аппарата ОФСИН и подведомственных им учреждений проинформировали присутствующих, что в ходе ежедневной работы было обеспечено соблюдение законности и правопорядка, не допущено массовых беспорядков, захватов заложников и групповых эксцессов. Благодаря своевременно принятым мерам руководством ведомства и персоналом МСЧ удалось не допустить проникновения на территорию подведомственных учреждений новой коронавирусной инфекции.

Еще в начале заседания присутствующим было показано видеообращение директора ФСИН России Александра Калашникова, в котором особое внимание было уделено вопросам организации эффективной работы по профилактике распространения коронавирусной инфекции и результатам работы по перекрытию каналов поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения.

Подводя итоги деятельности ОФСИН России по Республике Ингушетия за 2020 год, Сергей Ролдугин отметил достигнутые положительные результаты, и определил приоритетные задачи на предстоящий год.

В завершение заседания состоялось награждение сотрудников, которые внесли значительный вклад в развитие уголовно-исполнительной системы и достигли высоких результатов в профессиональной деятельности.