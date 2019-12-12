В Ингушетии в рамках проекта «Большая история» пройдет тест по истории Отечества
В рамках проекта «Большая история», который инициирован молодежным парламентом при Государственной Думе и рядом некоммерческих организации к Году памяти и славы, 13 декабря в Ингушском государственном университете пройдет тест по истории Отечества, сообщает пресс-служба вуза.
В рамках проекта во всех регионах России и 42 зарубежных странах будут открыты площадки, которые начнут работу в 11:00 по местному времени. Участникам предложат ответить на 40 вопросов, задания которых охватят все периоды отечественной истории. Особое внимание будет уделено периоду Великой Отечественной войны.
Также можно пройти тестирование онлайн на сайте. Онлайн-тестирование будет доступно в течение всего дня по московскому времени.
В Ингушском госуниверситете тест состоится в 11:00 по адресу: г. Магас, проспект И. Зязикова, 7, главный корпус ИнгГУ, 114 аудитория.