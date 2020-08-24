В Ингушетии в рамках «Ночи кино» на территории Мемориала памяти и славы пройдет квест «История в кадрах»
27 августа на территории Мемориала памяти и славы Ингушетии пройдет очередной квест «История в кадрах», приуроченный к Всероссийской акции «Ночь кино», сообщает региональное министерство культуры.
«Все, что нужно участникам мероприятия — это знания об истории Ингушетии, знание исторических фильмов и, конечно, владение хотя бы общей информацией о памятниках, находящихся на территории мемориального комплекса», — говорят организаторы игры.
Возраст участников не ограничен. Всех желающих ждут в 16:00 по адресу: Насыр-Кортский а/о Назрани, ул. Бакинская 77.