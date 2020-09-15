В Ингушетии в рамках нацпроекта «Культура» появятся модельные библиотеки и новые дома культуры

Темерлан Дзейтов проинформировал, что в рамках нацпроекта «Культура» в республике в текущем году реализуются мероприятия по двум региональным проектам: «Культурная среда» и «Творческие люди».

Так, по проекту «Культурная среда» проводится строительство и реконструкция пяти учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях республики, в том числе в сельских поселениях Экажево и Нестеровское. Также в этом году ведомство заключило соглашение на проведение капитального ремонта здания Ингушского театра юного зрителя.

Кроме того, министерство создает модельные муниципальные библиотеки в Назрани и в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района, а также планирует приобретение музыкальных инструментов и оборудования для детской школы искусств в Карабулаке и другие мероприятия.

В рамках проекта «Творческие люди» осуществляется повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного образования. На обучение в этом году направлены 68 человек, из которых 20 уже получили сертификаты о завершении учебы. Обучение проводится на бесплатной основе в соответствии с лимитами выделенных региону квот в ведущих вузах России.