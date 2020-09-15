В Ингушетии в рамках нацпроекта благоустроят почти 200 общественных территорий

«В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в муниципальных образованиях завершено благоустройство 47 общественных территорий, в текущем году будет благоустроено еще 43 общественные территории. Всего до 2024 года подлежит благоустройству 190 территорий», — сказал премьер.

Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта в Ингушетии благоустроено 48 общественных территорий в 9 муниципальных образованиях. Общий объем финансирования проекта составляет 147,497 млн рублей.