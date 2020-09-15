В Ингушетии в рамках нацпроекта благоустроят почти 200 общественных территорий
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2024 года в Ингушетии благоустроят около 200 общественных территорий. Об этом рассказал председатель правительства региона Владимир Сластенин в рамках отчета о результатах деятельности исполнительной власти на заседании регионального парламента.
«В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в муниципальных образованиях завершено благоустройство 47 общественных территорий, в текущем году будет благоустроено еще 43 общественные территории. Всего до 2024 года подлежит благоустройству 190 территорий», — сказал премьер.
Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта в Ингушетии благоустроено 48 общественных территорий в 9 муниципальных образованиях. Общий объем финансирования проекта составляет 147,497 млн рублей.