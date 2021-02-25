В Ингушетии в рамках акции «Народная культура для школьников» прошли кулинарные мастер-классы

В Доме культуры сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского раона прошёл мастер-класс «Ингушская национальная кухня».

«Кухня Ингушетии входит в состав вайнахской кухни, которая включает в себя традиционные блюда ингушей и чеченцев и представляет собой одну из древнейших кухонь мира, — считают ведущие мероприятия. — Традиционные блюда не слишком разнообразны, но они по-своему привлекательны и вкусны, что позволяет не только проникнуться местным колоритом, но и удивиться такому соотношению простоты и сытности».

В сельском поселении Пседах школьникам также рассказали о национальной кухне вайнахов, основу которой составляют мясо, черемша, сыр, тыква, творог, кукуруза, мука. Ребята узнали, что их предки большей частью жили в горах, поэтому питались тем, что можно было вырастить или добыть в этой местности, таким образом и сформировались основные национальные блюда.

А в доме культуры сельского поселения Вежарий-Юрт школьникам рассказали о кулинарных традициях русской национальной кухни, которая считается одной из самых сытных, вкусных и богатых в мире.