В Ингушетии в предгорном сельском поселении Мужичи по программе «Сейсмика» построили детский сад

«Строительство объекта стало возможным благодаря реализации в республике федеральной целевой программы по сейсмоусилению. На его возведение из федерального центра выделено свыше 80 млн руб. Строительство объекта было начато в 2018 году подрядной фирмой ООО «Олимп». На сегодняшний день объект полностью завершен и передан на баланс», — сообщили в пресс-службе Минстроя Ингушетии.

Двухэтажное здание дошкольного учреждения спроектировано на 12 групп, для которых предусмотрены кабинеты логопеда, психолога, оснащенные музыкальный и спортивный залы. Светлые уютные игровые и спальные комнаты, зал для спорта и игр, санузлы и гардеробные, актовый зал для проведения утренников, игровые площадки во дворе для прогулок и многое другое.

«Ввод в эксплуатацию данного объекта сократит очередность в детские сады, а также создаст новые рабочие места», — отметили в Минстрое.

Напомним, что Минстрой России подвел итоги реализации в 2020 году мероприятия «Сейсмика», направленного на повышение сейсмоустойчивости объектов строительства в соответствующих районах. Выделенные на эти цели 4 миллиарда рублей освоены на 100%, сообщили в ведомстве.

По данным министерской пресс-службы, в рамках данного мероприятия было построено 47 объектов (школ, детсадов, больниц и жилых домов) в девяти наиболее сейсмоопасных регионах страны — в Камчатском крае, Карачаево-Черкесии, Кемеровской области, республиках Адыгея, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия и Чечня.

В Ингушетии построили четыре объекта — два детских сада, школу и амбулаторию со стационаром.

В этом году на мероприятие «Сейсмика» правительство выделило субсидии в размере 3,2 млрд рублей. Их направят в шесть субъектов России на строительство 28 объектов. Средства на работы по сейсмоусилению получат опять же Камчатский край, Кемеровская область, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Северная Осетия и Чечня.