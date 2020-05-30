КТО

В Ингушетии в хозяйственной постройке заблокированы двое боевиков

0

Правоохранительные органы уточнили число бандитов, укрывающихся в здании в городе Сунже, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Предположительно, заблокированы двое боевиков, здание загорелось. Информации о ликвидированных пока нет», — добавил он.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что в городе Сунжа введен режим контртеррористической операции. Заблокирована группа бандитов.

В свою очередь источник, пояснял, что сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с группой бандитов на одной из улиц.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии снят режим КТО после нейтрализации двух боевиков в Сунже
Ликвидированные в ходе спецоперации в Ингушетии — местные жители
Минспорта Ингушетии разработало план поэтапного снятия ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта
Ингушский борец Магомед Мусаев стал почетным гражданином Малгобека
Спецбортом из Москвы в Ингушетию доставлено оборудование и партия средств защиты от Covid-19
В городе Сунжа Ингушетии введен режим контртеррористической операции
В Ингушетии за сутки скончалось еще два человека с Covid-19
Прокуратура отреагировала на жалобу работников соцучреждения Ингушетии на невыплату надбавок
Правоохранители устанавливают причины конфликта с пострадавшими в ингушском селе Сурхахи
Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии провели химобработку против самшитовой огневки
Минтруд Ингушетии счел необоснованными жалобы сотрудников соцучреждения на невыплату надбавок

Главное

Яндекс.Метрика

 