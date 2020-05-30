В Ингушетии в хозяйственной постройке заблокированы двое боевиков

«Предположительно, заблокированы двое боевиков, здание загорелось. Информации о ликвидированных пока нет», — добавил он.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что в городе Сунжа введен режим контртеррористической операции. Заблокирована группа бандитов.

В свою очередь источник, пояснял, что сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с группой бандитов на одной из улиц.