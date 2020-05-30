В Ингушетии в хозяйственной постройке заблокированы двое боевиков
Правоохранительные органы уточнили число бандитов, укрывающихся в здании в городе Сунже, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«Предположительно, заблокированы двое боевиков, здание загорелось. Информации о ликвидированных пока нет», — добавил он.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что в городе Сунжа введен режим контртеррористической операции. Заблокирована группа бандитов.
В свою очередь источник, пояснял, что сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с группой бандитов на одной из улиц.