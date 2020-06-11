В Ингушетии в ходе голосования по Конституции будут проводиться паузы для дезинфекции помещения

«За час возможностью отдать свой голос воспользуются не более 10 избирателей, так как планируются паузы для дезинфекции помещения и обработки поверхностей. Маски и перчатки получат не только все члены избиркома, но и избиратели, которые придут на участок без средств защиты», — сказала Зара Гетагазова.

По ее словам, также за день до голосования и после будет проводиться полная дезобработка помещений.

Более подробно о том, как будет соблюдаться эпидбезопасность на голосовании по Конституции, можно прочитать в эксклюзивном материале газеты «Ингушетия» по ссылке.