В Ингушетии в ходе голосования по Конституции будут проводиться паузы для дезинфекции помещения
В ходе голосования по поправкам в Конституцию на избирательных участках республики будут паузы для дезинфекции помещения и обработки поверхностей, сообщила газете «Ингушетия» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Зара Гетагазова.
«За час возможностью отдать свой голос воспользуются не более 10 избирателей, так как планируются паузы для дезинфекции помещения и обработки поверхностей. Маски и перчатки получат не только все члены избиркома, но и избиратели, которые придут на участок без средств защиты», — сказала Зара Гетагазова.
По ее словам, также за день до голосования и после будет проводиться полная дезобработка помещений.
Более подробно о том, как будет соблюдаться эпидбезопасность на голосовании по Конституции, можно прочитать в эксклюзивном материале газеты «Ингушетия» по ссылке.