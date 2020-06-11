Конституция

В Ингушетии в ходе голосования по Конституции будут проводиться паузы для дезинфекции помещения

0

В ходе голосования по поправкам в Конституцию на избирательных участках республики будут паузы для дезинфекции помещения и обработки поверхностей, сообщила газете «Ингушетия» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Зара Гетагазова.

«За час возможностью отдать свой голос воспользуются не более 10 избирателей, так как планируются паузы для дезинфекции помещения и обработки поверхностей. Маски и перчатки получат не только все члены избиркома, но и избиратели, которые придут на участок без средств защиты», — сказала Зара Гетагазова.

По ее словам, также за день до голосования и после будет проводиться полная дезобработка помещений.

Более подробно о том, как будет соблюдаться эпидбезопасность на голосовании по Конституции, можно прочитать в эксклюзивном материале газеты «Ингушетия» по ссылке.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушская филармония в режиме онлайн проведет концерт, посвященный Дню России
Для помощи в борьбе с коронавирусом в Ингушетию прибыла новая бригада врачей из Москвы
Назрановский район готовится к общероссийскому голосованию
Сбербанк увеличил объемы поддержки АПК на Юге России
На голосовании по Конституции в Ингушетии при входе будут измерять температуру
В Карабулаке ликвидировали последние очаги тления на территории бывшей республиканской свалки
В Сунженском районе Ингушетии обсудили подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию
За работу в день общероссийского голосования предусмотрена оплата в повышенном размере
За сутки в Ингушетии умер один пациент с Covid-19, выздоровело 26 человек
В Ингушетии до конца года введут 33 объекта образования, здравоохранения и спорта
Самые крупные домохозяйства в России находятся в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 