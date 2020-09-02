В Ингушетии в этом году за парты село более 80 тысяч школьников

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В Ингушетии в этом году за парты село более 80 тысяч школьников, из них более 9 тысяч первоклассников.

Мероприятия, посвященные началу учебного года, проходили по утвержденным сценариям, а все школы республики были празднично оформлены.

В связи с пандемией коронавируса все школы региона будут обеспечиваться индивидуальными средствами защиты, антисептиками, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобразования региона. Помещения также будут обеззараживаться бактерицидными лампами. Все необходимое уже закуплено в образовательные учреждения на средства регионального бюджета.

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