В Ингушетии в этом году за парты село более 80 тысяч школьников
В Ингушетии в этом году за парты село более 80 тысяч школьников, из них более 9 тысяч первоклассников.
Мероприятия, посвященные началу учебного года, проходили по утвержденным сценариям, а все школы республики были празднично оформлены.
В связи с пандемией коронавируса все школы региона будут обеспечиваться индивидуальными средствами защиты, антисептиками, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобразования региона. Помещения также будут обеззараживаться бактерицидными лампами. Все необходимое уже закуплено в образовательные учреждения на средства регионального бюджета.