В Ингушетии в ДТП с участием пенсионера за рулем «Весты» пострадал полицейский

В результате столкновения «Приора» опрокинулась в кювет, полицейский госпитализирован в реанимационное отделение ИРКБ. Пенсионер не пострадал, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В тот же день, 1 сентября, 33-летний житель сельского поселения Экажево, управляя автомобилем ВАЗ-2106, в городе Назрани при повороте налево не уступил дорогу двигающейся во встречном направлении автомашине марки «Газель», под управлением 41-летнего жителя сельского поселения Али-Юрт Назрановского района.

В результате ДТП пассажиры автомобиля «Газель» — четверо жителей Назрани и жительница Экажево — обратились за медицинской помощью в ИРКБ, где после осмотра их направили на амбулаторное лечение.

Водителям транспортных средств медицинская помощь не понадобилась.

По фактам ДТП ведется проверка.