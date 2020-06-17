ДТП

В Ингушетии в ДТП с полицейским «Уралом» пострадали пассажиры легкового автомобиля

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В ДТП с полицейским «Уралом» в ночь на среду в Ингушетии пострадали пассажиры легкового автомобиля.

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, в 00:05 мск 17 июня в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях от диспетчера ЕДДС Сунженского района поступило сообщение о ДТП в сельском поселении Алхасты.

По уточненной информации МВД по региону, столкнулись Toyota Camry и «Урал», под управлением полицейского. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир иномарки, которые после оказания первой медицинской помощи доставлены в Сунженскую центральную районную больницу.

На место происшествия от чрезвычайного ведомства выезжали 7 человек и 2 единицы техники.

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