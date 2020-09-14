В Ингушетии в ДТП погиб гражданин Узбекистана и пострадал полицейский

Накануне вечером на 565 км ФАД «Кавказ» 38-летний гражданин Узбекистана, зарегистрированный в Одинцовском районе Московской области, управляя автомобилем ВАЗ-21093, выехал со второстепенной дороги на трассу и совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц», под управлением 35-летнего местного жителя, говорится в релизе.

В результате ДТП водитель «девятки», который, по предварительным данным, приехал в Ингушетию 10 сентября, от полученных телесных повреждений скончался при доставлении в больницу, его пассажир — сотрудник полиции, госпитализирован в реанимационное отделение ИРКБ.