ДТП

В Ингушетии в ДТП погиб гражданин Узбекистана и пострадал полицейский

0

В Ингушетии в ДТП погиб гражданин Узбекистана, находившийся в его машине сотрудник полиции госпитализирован в медучреждение, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Накануне вечером на 565 км ФАД «Кавказ» 38-летний гражданин Узбекистана, зарегистрированный в Одинцовском районе Московской области, управляя автомобилем ВАЗ-21093, выехал со второстепенной дороги на трассу и совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц», под управлением 35-летнего местного жителя, говорится в релизе.

В результате ДТП водитель «девятки», который, по предварительным данным, приехал в Ингушетию 10 сентября, от полученных телесных повреждений скончался при доставлении в больницу, его пассажир — сотрудник полиции, госпитализирован в реанимационное отделение ИРКБ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Новые зоны отдыха с национальным орнаментом и цитатами из ингушской литературы открыли в Ингушетии
Малгобекских артистов наградили почетными грамотами за вклад в развитие культуры
Обвиняемый в финансировании террористов житель Ингушетии останется под стражей до 29 октября
В музее изобразительных искусств Ингушетии возобновлены групповые экскурсии
В Ингушетии намерены возобновить практику проведения фольклорно-этнографических праздников
За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 42 человек
В Ингушетии заработала горячая линия по вопросам качества мясной и рыбной продукции
В Государственной филармонии Ингушетии состоятся прослушивания певцов и музыкантов
Ингушский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев попал в ТОП-10 бойцов UFC
Коллектив администрации Назрановского муниципального района поддержал внутренний туризм
В онлайн и за 10 минут: Сбербанк переводит бизнес южных регионов на «Деловые поездки»

Главное

Яндекс.Метрика

 