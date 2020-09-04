В Ингушетии в ближайшее время откроют 42 центра образования «Точка роста»
В текущем году в Ингушетии планируется открытие на базе школ региона 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» — их откроют в рамках нацпроекта «Образование». Об этом газете «Ингушетия» сообщила министр образования и науки республики Эсет Бокова.
«В 2019 году нами создано на базе школ региона 17 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», где организовано сетевое обучение. В 2020 году будет создано 42 таких центра на базе школ малых городов и сельских поселений региона. Площадки будут использоваться как образовательная среда для развития научно-технического, инженерного мышления и современных направлений творчества по трем предметам: технология, информатика и ОБЖ», — сказала Эсет Бокова.
По ее словам, в центрах дети будут изучать эти три школьных предмета более углубленно и с применением современных подходов и технологий.
«К примеру, если взять предмет технология, то девочки, которые занимаются швейным мастерством, смогут сначала смоделировать как сами выкройки, так и готовое изделие на компьютере. Так же и с ОБЖ — все чертежи будут проводиться на компьютерах с использованием различных программ. Мы учим детей по-новому смотреть на образовательный процесс, чтобы для них это не было дополнительной нагрузкой, а стало увлекательным процессом познания», — добавила министр.