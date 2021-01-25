Медицина

В Ингушетии в 2022 году планируется начать строительство первого реабилитационного центра для взрослых

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Региональные власти решили построить в Назрановском районе первый в регионе реабилитационный центр для взрослых с ограниченными возможностями здоровья, заявил руководитель Минтруда Хаджибекир Муталиев.

«Участок площадью 2,7 га выделен в селении Али-Юрт. Возведение центра планируется начать в 2022 году. В регионе есть только детский реабилитационный центр, такой объект для взрослых станет первым в регионе. Соцучреждение оснастят самым современным оборудованием для оказания помощи людям с различными заболеваниями», — сказал министр.

При этом он отметил, что речь идет о дорогостоящем проекте, учитывая все новейшее оборудование, которое необходимо будет там установить.

«У нас есть успешный опыт — детский республиканский реабилитационный центр, для получения необходимой помощи туда приезжают родители с детьми из разных регионов страны, а это говорит о высоком уровне оказываемых услуг и лечения», — подчеркнул Муталиев.

Напомним, республиканский детский реабилитационный центр для детей-инвалидов был открыт в 2013 году. В учреждении лечатся и отдыхают дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, психоневрологическими заболеваниями. Работа в центре организована по принципу стационарного пребывания — ежемесячно он принимает 55 детей в возрасте от 1 года до 15 лет.

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