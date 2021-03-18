В Ингушетии в 2022 году могут появиться новые нефтяные скважины

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе «Ингушнефть», отвечая на ряд вопросов собравшихся, один из акционеров компании Дмитрий Камышев в частности отметил, что заработную плату нефтяники будут получать так же регулярно, как и получали, а ее увеличение будет зависеть от увеличения добычи нефти. Бурение же новых скважин планируется рассматривать не ранее чем через год.

«Но интерес у компании в этом вопросе очень большой. Основной акцент будет сделан на оптимизации фонда механической добычи, то есть планируется бурение боковых стволов, и в этом направлении у компании есть четкое понимание, в каком направлении двигаться», — отметил представитель «Ингушнефть».

17 марта 2021 г. акционеры компании ООО «Центргеко Холдинг», ставшие собственниками контрольного пакета акций (51%) ОАО «РН «Ингушнефть», вместе с руководством компании провели первую встречу с коллективом «Ингушнефти».