В Ингушетии в 2022 году могут появиться новые нефтяные скважины

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В Ингушетии бурение новых скважин в нефтяных месторождениях планируется рассматривать не раннее чем через год. Об этом заявило руководство компании ООО «Центргеко Холдинг», являющейся собственником контрольного пакета акций (51%) ОАО «РН «Ингушнефть». Представители компании прибыли в республику для знакомства с коллективом нефтяной структуры в Ингушетии.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе «Ингушнефть», отвечая на ряд вопросов собравшихся, один из акционеров компании Дмитрий Камышев в частности отметил, что заработную плату нефтяники будут получать так же регулярно, как и получали, а ее увеличение будет зависеть от увеличения добычи нефти. Бурение же новых скважин планируется рассматривать не ранее чем через год.

«Но интерес у компании в этом вопросе очень большой. Основной акцент будет сделан на оптимизации фонда механической добычи, то есть планируется бурение боковых стволов, и в этом направлении у компании есть четкое понимание, в каком направлении двигаться», — отметил представитель «Ингушнефть».

17 марта 2021 г. акционеры компании ООО «Центргеко Холдинг», ставшие собственниками контрольного пакета акций (51%) ОАО «РН «Ингушнефть», вместе с руководством компании провели первую встречу с коллективом «Ингушнефти».

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