В Ингушетии в 2021-2023 годах появятся первые комплексные центры социального обслуживания

«В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в период с 2021 года по 2023 год мы планируем строительство пяти первых в регионе комплексных центров социального обслуживания населения на 50 мест каждый. Построены они будут в Назрани, Карабулаке, Сунже, Малгобеке и в одном из населенных пунктов Назрановского района», — сказал Муталиев.

Министерство труда намерено разработать проектно-сметную документацию и найти участки для последующего выделения средств из федерального бюджета на строительство центров в рамках нацпроекта «Демография».

«В новых зданиях центров будут размещены службы социального обслуживания на дому. В сам центр, к примеру, мы будем приглашать пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья, где они смогут общаться друг с другом, найдем им по интересам занятия, мастер-классы, планируем на базе этих центров организовать питание. В них будет уютная, и даже домашняя обстановка, в которой подопечные будут окружены вниманием и заботой», — добавил замминистра.

Напомним, нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».