В Ингушетии в 2020 году удалось на 40% снизить незаконные вырубки леса

«Государственными лесными инспекторами Минприроды Ингушетии проведено 340 патрулирований территории лесного фонда по соблюдению требований лесного законодательства. В ходе проведённых мероприятий по предотвращению самовольной заготовки и оборота древесины выявлено 5 фактов рубки лесных насаждений в объеме 107,89 куб. м на сумму ущерба 13626127 тыс. руб», — говорится в релизе.

По словам министра природных ресурсов и экологии РИ Магомеда Евлоева, увеличение числа патрулирования является хорошей профилактикой в борьбе с «чёрными» лесорубами. Несмотря на снижение числа фактов вырубки леса, ущерб всё равно остается существенным.

Глава Минприроды считает, что лица, желающие вести деятельность в лесном фонде республики, должны принимать обозначенные законами правила, в частности, вести работу по лесовосстановлению, обеспечению тушения возгораний и контроль за порядком на своем участке.

«Договора с лицами, которых не устраивает такой формат отношений, будут расторгнуты», — заявил Евлоев.

По данным министерства, в предыдущем 2019 году было проведено 27 рейдовых мероприятий по предотвращению самовольной заготовки древесины, в том числе 5 совместных с участием органов государственной власти, муниципальных образовании, МВД РФ по РИ. Обнаружено 13 случаев незаконной рубки лесных насаждений в объеме 194,81 куб. м на сумму ущерба 35113,75 тыс. руб.