В Ингушетии в 2020 году отремонтируют четыре многоквартирных дома на сумму почти 2 млн рублей
Четыре многоквартирных дома, нуждающихся в капремонте, планируется отремонтировать в текущем году в городе Малгобеке. Согласно программе, планируется провести капитальный ремонт по 14 видам работ на сумму почти 2 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минстрое.
«Нуждающиеся в капитальном ремонте МКД находятся на улице Алероева и Кожедуба. На сегодняшний день произведено обследование данных многоквартирных домов, готовится проектно-сметная и аукционная документация. В планах фонда провести капитальный ремонт фундамента, систем теплоснабжения и отопления, канализации и водоотведения, холодного водоснабжения», — сказал собеседник газеты.
По его словам, все работы проводятся за счет средств собственников помещений.
«С января 2020 года собственникам помещений в многоквартирных домах начислены взносы в размере 5 705 977,91 рублей, из них оплачено 1 751 515, 70 рублей, что составляет 30,6% от начисленного», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодняшнее число подано 4151 заявлений в суд о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт на сумму более 48 миллионов рублей. Из них, в пользу регионального оператора принято 2431 судебных решений на сумму более 25 миллионов рублей.