В Ингушетии в 2019 году произошло 181 ДТП, погибло 58 человек

Чаще всего ДТП происходят из-за выезда на полосу встречного движения, превышение установленной скорости движения или несоответствие скорости конкретным условиям.

В релизе отмечается, что Госавтоинспекцией на постоянной основе реализуется комплекс организационно-практических мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с аварийностью и пресечение правонарушений в области дорожного движения. Результатом проводимых мероприятий является достигнутое поэтапное снижение основных показателей автоаварий за последние 4 года.

УГИБДД Ингушетии во взаимодействии с органами исполнительной власти республики, общественными организациями, Советом ветеранов МВД по республике в прошлом году проведены 82 профилактических мероприятий для укрепления правопорядка и повышения дисциплины среди участников дорожного движения. По линии пропаганды безопасности дорожного движения проведены более 1000 лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях республики, а также в автотранспортных предприятиях. Кроме того, ведется активная работа по освещению в СМИ данных мероприятий.

В МВД считают, что безусловным условием повышения уровня безопасности дорожного движения является реализация принципа неотвратимости наказания.