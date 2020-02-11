В Ингушетии в 2019 году произошло 181 ДТП, погибло 58 человек
В минувшем году в Ингушетии произошло 181 ДТП, против 206 в 2018 году. Погибло 58 человек (60 человек годом ранее) и 303 получили ранения (в 2018 году — 357). Такие данные приводит пресс-служба МВД по республике.
Чаще всего ДТП происходят из-за выезда на полосу встречного движения, превышение установленной скорости движения или несоответствие скорости конкретным условиям.
В релизе отмечается, что Госавтоинспекцией на постоянной основе реализуется комплекс организационно-практических мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с аварийностью и пресечение правонарушений в области дорожного движения. Результатом проводимых мероприятий является достигнутое поэтапное снижение основных показателей автоаварий за последние 4 года.
УГИБДД Ингушетии во взаимодействии с органами исполнительной власти республики, общественными организациями, Советом ветеранов МВД по республике в прошлом году проведены 82 профилактических мероприятий для укрепления правопорядка и повышения дисциплины среди участников дорожного движения. По линии пропаганды безопасности дорожного движения проведены более 1000 лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях республики, а также в автотранспортных предприятиях. Кроме того, ведется активная работа по освещению в СМИ данных мероприятий.
В МВД считают, что безусловным условием повышения уровня безопасности дорожного движения является реализация принципа неотвратимости наказания.