Банковская система

В Ингушетии увеличился приток банковских вкладов

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Привлеченные банками Ингушетии средства по данным на 1 января 2020 года превысили 12 млрд рублей, что почти на 40% больше, чем годом ранее. Рост формировался за счет банковских вкладов населения, доля которых в общем объеме привлеченных средств составляла 50,2%, сообщил руководитель Отделения-НБ республики Магомед-Бек Ужахов.

«Отмеченная динамика вкладов населения в республике сложилась, прежде всего, за счет увеличения доходов бюджетников. Данный фактор имеет большое значение в связи с тем, что доля доходов бюджетников в доходах населения региона значительно выше, чем в среднем по России», — сказал Ужахов.

По его словам, процентные ставки по депозитам физических лиц превышают уровень инфляции в регионе, что повышает спрос на банковские вклады, а объем привлеченных от населения средств достиг 6,1 млрд рублей, увеличившись на 19,4%.

«На одного жителя республики по данным на 1 января текущего года приходилось 12,2 тыс. рублей вкладов, тогда как годом ранее эта сумма составляла 10,4 тыс. рублей. Большая часть вкладов населения размещена в рублях (96%). Это выше темпа прироста в среднем по стране (7,3%) и по СКФО (7,9%)», — резюмировал Ужахов.

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