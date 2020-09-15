В Ингушетии увеличат бюджет за счет производства и сокращения теневой экономики

«Здесь у нас два основных направления работы — легализация объектов налогообложения и развитие реального сектора экономики. В целях выявления скрытых источников налогообложения и расширения налоговой базы в ноябре прошлого года совместно с управлением налоговой службы по республике утвержден и реализуется план мероприятий. По итогам 2020 года объем налоговых и неналоговых доходов планируется на уровне 6 млрд рублей с ростом 35,8%», — сказал премьер республики.

По его словам, с 2015 года бюджет республики исполняется с большим объемом кредиторской задолженности, которая достигла 4,9 млрд рублей на 1 января 2020 года. Кроме того, бюджет текущего года также сформирован с дефицитом в размере более 2 млрд рублей. Реальные доходы бюджета не покрывают расходы.

«Содержание вновь вводимых учреждений социальной сферы обходится республике в 4 млрд рублей. К 2025 году в рамках реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации в республике планируется ввести в эксплуатацию 95 объектов, на содержание которых, по предварительной оценке, потребуется 2,6 млрд рублей. Только благодаря поддержке из федерального бюджета в прошлом году удалось выполнить обязательства по оплате труда работников бюджетной сферы и уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения», — добавил глава правительства.

Он сообщил, что общий объем мобилизуемых на территории региона налогов, сборов и страховых взносов по итогам 2019 года составил 9,3 млрд рублей с ростом 22%.