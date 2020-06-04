В Ингушетии устраняют последствия шквалистого ветра с дождем

«Мэр города Урусхан Евлоев провел совещание оперативного штаба. Главы округов отчитались о ситуации на вверенных территориях. От шквалистого ветра с дождем пострадали социальные объекты, в том числе больница, школы, дом культуры, частный сектор», — сказал представитель мэрии.

По его информации, муниципальные власти обрабатывают поступающие обращения граждан, оперативно оказывают помощь пострадавшим. Параллельно специальная комиссия подсчитывает размер причиненного непогодой ущерба.

«Всю ночь работники администраций округов, все службы работали для того, чтобы ликвидировать последствия вчерашнего града и ливня. Но работы все ещё очень много, они продолжаются», — подчеркнул он.

Как сообщили нашему изданию в ГУП «Ингушрегионводоканал», из-за подтопления в результате обильных осадков и отключения электроэнергии вышли из строя водонасосные станции.

«Насосные станции не работают, оборудование залито водой. Проводятся аварийно-восстановительные работы. В ближайшее время подача питьевой воды будет возобновлена», — сказал представитель предприятия.

Как отмечал Глава республики Махмуд-Али Калиматов, все ответственные службы переведены на усиленный режим работы для ликвидации непогоды.

Шквалистый ветер и сильный дождь привели к сбою систем жизнеобеспечения, многие жители республики остались без света и воды. С домов сорваны крыши, деревья повалены ветром.

Кровли домов, социальных объектов, ограждения повреждены в Сунженском районе и Карабулаке, Назрановском районе и городе Сунжа.