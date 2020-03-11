В Ингушетии установили местонахождение утерянной в прошлом веке древней усыпальницы

«Работники археологического центра обследовали крупнейший башенный комплекс горной Ингушетии — Эгикал. В результате работы удалось установить точное местонахождение второго Эгикальского ядрообразного мавзолея, который был разрушен еще в начале ХХ века и считался полностью утраченным», — сказал собеседник издания.

По его словам, усыпальница расположена в северо-западной части башенного комплекса, на пологом склоне. Сохранились только камни основания постройки, образующие полукруг диаметром около трех метров.

Максимальная высота сохранившихся стен 0,45 м, толщина — 0,4 м.

Сейчас группа ученых тщательно обследует мавзолей.

Напомним, совсем недавно в ходе внепланового выезда в горный Джейрахский район археологии обследовали окрестности башенного комплекса Озиг в долине реки Ахк-хий. При визуальной разведке ученые обнаружили ранее неучтенный архитектурный комплекс с прилегающим к нему склеповым некрополем.

Ученые обследовали свыше 40 уникальных историко-археологических и архитектурных объектов различной типологии, проведена их тщательная фотофиксация и замеры.

По данным Управления культурного наследия республики, на территории заповедника находятся на госохране 1 тыс. 858 объектов культурного наследия (125 ансамблей). К их числу относятся 78 объектов, включенных в единый госреестр памятников народов РФ и 1 тыс. 780 имеют статус выявленных объектов культурного наследия.

Общее количество отреставрированных памятников с 1999 по 2019 год составляет 97 единиц. Реставрация уникальных комплексов проводилась как за счет бюджетных средств, так и за счет представителей тейпов.