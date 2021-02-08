Следком

В Ингушетии устанавливают причину отравления угарным газом четырехлетнего мальчика

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Следователи выясняют обстоятельства отравления угарным газом ребенка, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального СУ СКР в понедельник.

«Вечером 6 февраля в детскую республиканскую клиническую больницу доставлен четырехлетний мальчик, проживающий в доме по улице Мальсагова в Магасе с признаками отравления угарным газом», — пояснили в ведомстве.

По данному эпизоду следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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