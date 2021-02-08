В Ингушетии устанавливают причину отравления угарным газом четырехлетнего мальчика
Следователи выясняют обстоятельства отравления угарным газом ребенка, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального СУ СКР в понедельник.
«Вечером 6 февраля в детскую республиканскую клиническую больницу доставлен четырехлетний мальчик, проживающий в доме по улице Мальсагова в Магасе с признаками отравления угарным газом», — пояснили в ведомстве.
По данному эпизоду следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.