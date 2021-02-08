В Ингушетии устанавливают причину отравления угарным газом четырехлетнего мальчика

«Вечером 6 февраля в детскую республиканскую клиническую больницу доставлен четырехлетний мальчик, проживающий в доме по улице Мальсагова в Магасе с признаками отравления угарным газом», — пояснили в ведомстве.

По данному эпизоду следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.