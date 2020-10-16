Отопительный сезон

В Ингушетии успешно стартовал отопительный сезон

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В республике в связи с началом отопительного сезона успешно заработали все котельные центрального теплоснабжения на территории 5 муниципальных образований, сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минстрое.

«Все котельные работают в штатном режиме и поставляют необходимое тепло потребителям. Две котельные в Малгобеке отапливают свыше 40 многоквартирных домов и 6 социальных учреждений. В Назрановском районе одна котельная обслуживает 9 МКД. В Сунже и Малгобекском районе котельные централизованного отопления вообще отсутствуют. Все социально значимые учреждения и МКД, находящиеся на территории имеют автономную систему отопления», — сказал собеседник.

Отмечается, что на территории горного Джейрахского муниципального района находится три многоквартирных дома, все они имеют поквартирное автономное отопление.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что согласно требованиям Минстроя России в регионах необходимо обеспечить работу котельных от альтернативного топлива. В случае возникновения аварийных сбоев при подаче газа теплоснабжающими предприятиями ЖКХ необходимо заключить договора с автозаправочными станциями на оперативную поставку при необходимости жидкого топлива (сжиженный газ).

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