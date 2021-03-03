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В Ингушетии успешно прошла проверка системы оповещения

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Проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в Ингушетии прошла успешно. Вещание системы началось в 10:40 мск и продолжалось 3 минуты, сообщили в управлении по защите населения от ЧС.

«В отмеченное время был произведен запуск сирен и громкоговорителей, расположенных на территории республики. В данную систему входят и локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов, система оповещения о цунами, системы экстренного оповещения населения, средства оповещения телевидения и радиовещания с включением всех имеющихся оконечных устройств», — сказал собеседник.

По его словам, мероприятие проводилось в целях проверки организации своевременного оповещения органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС, а также населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Проверка проводилась по плану, жителей региона призвали сохранять спокойствие.

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