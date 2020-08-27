В Ингушетии урегулирован бытовой конфликт с перестрелкой в Сунженском районе

«В среду состоялась встреча представителей духовенства, Сунженской районной администрации и главы села Аршты со старейшинами — представителями конфликтующих сторон. Была проведена обстоятельная беседа в целях стабилизации обстановки, примирения двух фамилий и недопущения в дальнейшем эскалации конфликта», — отметили в администрации.

В ходе встречи религиозные деятели отметили, что подобные действия глубоко порицаемы в Исламе. Благодаря принятым оперативным мерам и проведенным встречам, а также усилиям старших в тейпах конфликт урегулирован.

Как отметил замглавы района Беслан Цечоев, в Интернете была распространена недостоверная информация о причине возникновения неприязни и напряженности в отношениях противоборствующих сторон.

Цечоев особо подчеркнул, что подобного рода попытки перевести семейно-бытовой конфликт на межнациональную плоскость должны пресекаться. Люди, распространяя в новостных группах в соцсетях непроверенную информацию, только усугубляют обстановку. Старейшины обеих фамилий заверили, что приложат все усилия для успокоения молодежи, нормализации взаимоотношений и примирения сторон.

По данным пресс-службы, конфликт произошел между членами фамилий Ферзаули и Хациевы, который впоследствии перерос в массовую драку с перестрелкой и поножовщиной. В результате инцидента несколько человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в Сунженскую больницу.

По информации Миннаца региона, примирением враждующих сторон занялись имамы, члены примирительной комиссии при Главе Ингушетии.

Конфликт с пострадавшими в Сунженском районе произошел из-за ссоры двух работников фельдшерско-акушерского пункта. Инцидент не связан со спором из-за какой-то должности в сельской администрации.