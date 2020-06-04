Последствия стихии

В Ингушетии ураганный ветер стал причиной сбоя систем жизнеобеспечения

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Ответственные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий сильного ветра с дождем и градом, который обрушился на республику в среду вечером, сообщил Глава региона Махмуд-Али Калиматов на своей странице в соцсети «Инстаграм».

«Шквалистый ветер и сильный дождь привели к сбою систем жизнеобеспечения, многие жители республики остались без света и воды. С домов сорваны крыши, деревья повалены ветром. Сейчас ответственные службы ведут активную работу по ликвидации последствий непогоды», — пишет Калиматов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Карабулака в среду, в связи с возникшей непростой ситуацией поступало очень много звонков и сообщений от обеспокоенных жителей.

«К большому сожалению, из-за погодных условий возникло много проблем. Они будут устранены, однако на это потребуется немного времени. Мэр города лично контролирует процесс ликвидации последствий стихии на территории муниципалитета», — сказал представитель администрации Карабулака.

По его информации, все службы города работают в усиленном режиме. Муниципальные власти просят горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Как отметил глава Назрани Урусхан Евлоев, в Гамурзиевском округе пострадало множество частных домов. От сильного града и ветра повалились деревья, бригады расчищают территорию.

«В Альтиевском округе Назрани также повалены деревья и оборваны провода, частично снесены крыши некоторых домов. Сейчас представители ответственных служб выехали и работают на местах. Бригады рассредоточены, но успеют охватить все территории постепенно», — сообщил Евлоев.

По данным информированного источника, из-за обильных осадков в жилых комплексах Назрани подтоплены дворы и подвальные помещения.

Как отметили в администрации Сунженского района, в результате шквалистого ветра в сельском поселении Нестеровское сорваны линии электропередачи, а также деформирован газопровод, разрушена кровля нескольких домохозяйств.

Оперативная группа из числа глав и сотрудников сельских администраций совершают обход территорий населенных пунктов для оценки ущерба, нанесенного стихией.

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