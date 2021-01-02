В Ингушетии уполномоченный по правам ребенка исполнила желания сотни детей

Как сообщила газете «Ингушетия» детский омбудсмен Зарема Чахкиева, жители республики обратились с разными просьбами. В списке новогодних желаний были как традиционные новогодние подарки, так и предметы первой необходимости: лекарства, слуховые аппараты, глюкометр.

«Одни просьбы были от самих детей, другие от их родителей. Кто-то хотел получить новогодние подарки, машинку на пульте, санки, велосипеды, ёлки и игрушки. Для некоторых детей мы оплатили их желание посетить детскую игровую комнату. А кто-то в это время нуждался в лекарствах, слуховых аппаратах. Одному ребенку мы приобрели прибор для измерения сахара за 10 тыс. рублей. Есть семьи, для которых это неподъемная сумма», — рассказала Чахкиева.

По ее словам, в преддверии Нового года она вместе с сотрудниками аппарата УПР и с участием Деда Мороза и Снегурочки навестила также детей-сирот, которые были возвращены из Сирии, детей погибших сотрудников правоохранительных органов, детей-инвалидов, детей из малоимущих и многодетных семей. Кроме того, в офисе Уполномоченного по правам ребенка было проведено мероприятие для детей с ограниченными возможностями.