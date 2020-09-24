ЧП

В Ингушетии упал в яму 4-летний ребенок

0

Ингушские спасатели с помощью альпинистского снаряжения подняли на поверхность, упавшего в яму 4-летнего ребенка. Он не пострадал.

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, сообщение о том, что в административном округе Альтиевский города Назрани на территории частного домовладения в яму упал ребенок 2016 года рождения, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ингушетии накануне вечером.

К месту происшествия тут же выехали сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрзи», которые осторожно вытащили малыша с помощью альпинистского снаряжения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мэрия Назрани представила жителям города проект скамейки и урны в рамках работы над дизайн-кодом
В Назрани провели масштабную проверку автономных газовых систем в многоквартирных домах
На праздничном мероприятии к 250-летию единения Ингушетии с Россией ожидается авиашоу с участием группы «Стрижи»
Популярный фотограф Даниил Коржонов пригласил жителей Ингушетии участвовать в проекте «Республика в лицах»
За сутки Covid-19 подтвержден у 52 жителей Ингушетии
Минсельхоз Ингушетии проведёт обучающий семинар для аграриев региона
В Малгобекском районе Ингушетии построят комплекс по переработке пластика, древесных отходов и отработанных шин
Миннац Ингушетии проводит конкурс молодежных проектов антитеррористической направленности в соцсетях
Вынужденным переселенцам из Чечни и Северной Осетии вручили жилищные сертификаты в Ингушетии
Ингушский госуниверситет и Саратовская юридическая академия подписали соглашение о сотрудничестве
Кредитный портфель Сбербанка в агропромышленном комплексе превысил 1,3 триллиона рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 