В Ингушетии упал в яму 4-летний ребенок

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, сообщение о том, что в административном округе Альтиевский города Назрани на территории частного домовладения в яму упал ребенок 2016 года рождения, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ингушетии накануне вечером.

К месту происшествия тут же выехали сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрзи», которые осторожно вытащили малыша с помощью альпинистского снаряжения.