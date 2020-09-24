В Ингушетии упал в яму 4-летний ребенок
Ингушские спасатели с помощью альпинистского снаряжения подняли на поверхность, упавшего в яму 4-летнего ребенка. Он не пострадал.
Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, сообщение о том, что в административном округе Альтиевский города Назрани на территории частного домовладения в яму упал ребенок 2016 года рождения, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ингушетии накануне вечером.
К месту происшествия тут же выехали сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрзи», которые осторожно вытащили малыша с помощью альпинистского снаряжения.