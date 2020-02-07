В Ингушетии уничтожили крупную партию польских яблок

Управлением Россельхознадзора по Ингушетии совместно с Назрановской транспортной прокуратурой, специалистами Ингушского таможенного поста Минераловодской таможни и специалистами Северо-Кавказского таможенного управления Минераловодской таможни при проведении рейдовых мероприятий в городе Сунжа (ул. Бояджиева) была выявлена партия свежих польских яблок около полутора тонны (115 ящиков).

По информации пресс-службы Россельхознадзора по Ингушетии, утилизация запрещенной к ввозу продукции проводилась в соответствии с правилами и нормами, предусмотренными законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, под контролем должностных лиц.