В Ингушетии уничтожили крупную партию польских яблок

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Запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации польская продукция уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов в Сунженском районе Ингушетии.

Управлением Россельхознадзора по Ингушетии совместно с Назрановской транспортной прокуратурой, специалистами Ингушского таможенного поста Минераловодской таможни и специалистами Северо-Кавказского таможенного управления Минераловодской таможни при проведении рейдовых мероприятий в городе Сунжа (ул. Бояджиева) была выявлена партия свежих польских яблок около полутора тонны (115 ящиков).

По информации пресс-службы Россельхознадзора по Ингушетии, утилизация запрещенной к ввозу продукции проводилась в соответствии с правилами и нормами, предусмотренными законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, под контролем должностных лиц.

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