В Ингушетии улучшились показатели финансовой доступности

«Годом ранее была подготовлена «тепловая карта» финансовой доступности республики, в которой зеленым цветом отмечены территории, где уровень доступности финансовых услуг находится в пределах 65-100%, в «оранжевой зоне» — 30-45%, в «красной» — населенные пункты, где финансовая доступность составляет менее 30%. При формировании «тепловой карты» учитывалось наличие в населенных пунктах банкоматов, электронных терминалов, подразделений банков, микрофинансовых организаций, страховых компаний и интернета», — говорится в сообщении.

Так, в прошлом году на «тепловой карте» Ингушетии преобладал оранжевый цвет, в зеленой зоне находилось четыре населенных пункта, в красной — два села.

Напомним, в марте 2019 года проект «Дорожная карта» по повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных платежей подписали управляющий Отделением-НБ Республика Ингушетия, Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия и начальник Южного ГУ Банка России.