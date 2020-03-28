В Ингушетии указом Главы республики введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Калиматов внес ряд изменений в свой указ от 17 марта текущего года «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

В частности, до 10 апреля текущего года в республике запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

С 28 марта по 5 апреля закрываются кафе, рестораны, закусочные, салоны красоты, сауны, солярии и так далее, кроме тех, что оказывают дистанционные услуги. Также закрываются магазины, кроме аптек и объектов розничной торговли, которые реализуют продукты и товары первой необходимости.

Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов.

Работодателям рекомендовано регулярное измерение температуры тела работников.

Всем ответственным структурам поручено оказывать содействие и помощь медицинским организациям в условиях угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.