В Ингушетии участников конкурса «Проба пера» приглашают на виртуальную встречу с журналистом Ильясом Матиевым

Прямой эфир состоится на официальной страничке конкурса @proba_pera_ing 19 октября в 11.30 мск.

«Не только журналист, но и писатель Матиев поделится своими знаниями и опытом написания статей на родном, ингушском языке. Он ответит на вопросы и поможет выбрать тему, для участия в конкурсе», — сказала газете «Ингушетия» представитель оргкомитета мероприятия Индира Маникева.

Она напомнила, что продолжается прием заявок на конкурс «Проба пера 2020», принять в нем участие могут молодые люди в возрасте до 35 лет, независимо от национальности, религиозной принадлежности и имеющегося опыта в журналистике.

Работы могут быть подготовлены в формате публикации, телевизионной и радиопередачи. По результатам конкурса авторы лучших работ получат ценные призы и будут приглашены на творческий семинар, который проведут известные российские журналисты и эксперты в области СМИ.

Инициатором конкурса является министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии при поддержке Фонда национального развития республики и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.