Происшествие

В Ингушетии участник свадебного кортежа выжил после выстрела благодаря подголовнику

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Пассажир автомобиля в свадебном кортеже выжил после случайного выстрела в подголовник его сиденья, пуля застряла в конструкции. Ролик был опубликован в местных каналах в соцсети Instagram.

На кадрах отчетливо видно, как пассажир на заднем сиденье стреляет из травматического пистолета в подголовник переднего сиденья, где сидел человек.

В комментариях местные жители отмечают, что надо быть осторожнее и соблюдать правила безопасности при использовании оружия.

Напомним, что в конце сентября власти Ингушетии запретили стрелять на свадьбах. Они ввели также другие ограничения, связанные с местными обычаями. В частности, праздничный кортеж может состоять не более чем из четырех машин. Если автомобильная колонна насчитывает больше, организаторов свадьбы заставят заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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