Конкурс

В Ингушетии участница конкурса «Проба пера» получила специальный приз

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Специальным призом от министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслана Волкова была отмечена работа участницы регионального конкурса для журналистов «Проба пера», не вошедшей в список победителей.

Как сообщили в ЦУР республики, министр лично встретился с Дали Накостоевой, ученицей 7 класса СОШ номер 2 сельского поселения Троицкое Сунженского района, пославшей на конкурс работу на тему «Ингуши, которыми гордится Россия».

Рассказ девочки — «Высота — мечта Лейлы» был посвящен первой ингушской альпинистке Лейле Албогачиевой, которая является для нее ярким примером того, как нужно бороться за свои мечты и реализовывать их.

На встрече Руслан Волков отметил, что сегодня республиканские печатные СМИ нуждаются в компетентных специалистах, а то, что семиклассница уже в этом возрасте умеет грамотно излагать свои мысли помимо гордости и восхищения внушает надежду, что вот-вот на помощь печатным СМИ придут грамотные журналисты.

Министр вручил девочке приятные презенты и поблагодарил за участие в конкурсе.

Напомним, конкурс «Проба пера-2020» проводился при поддержке Миннаца Ингушетии, фонда национального развития республики и фонда поддержки исламской культуры и образования России.

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