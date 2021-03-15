Бизнес

В Ингушетии убытки бизнеса в 2020 году выросли на 436,5%

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По итогам 2020 года финансовые показатели бизнеса ухудшились в большинстве регионов России — 48 из 85. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с которым ознакомились «Известия».

Наиболее негативная динамика наблюдалась в Северной Осетии: если в 2019 году местные предприятия получили убыток около 2 млн рублей, то в 2020-м он вырос до 3 млрд. На втором месте антирейтинга оказался Ненецкий автономный округ, где финансовый результат бизнеса ухудшился на 456% (с 5,8 млрд рублей прибыли до убытка в 20,65 млрд рублей).

Далее следуют Ингушетия (там убытки выросли на 436,5%, с 838 млн до 4,5 млрд рублей), Амурская область (предприятия ухудшили свои показатели на 215,4% и завершили год с потерями в размере 31,56 млрд рублей), а также Севастополь (минус 210,8% и убыток в 802 млн рублей).

Замыкают десятку регионов с худшей динамикой падения прибыли бизнеса Кемеровская область (-107,3%, убыток 8,7 млрд рублей), Еврейская автономная область (-88,1%; прибыль сократилась с 1,5 млрд до 183 млн), Татарстан (-88%, заработки упали до 54,6 млрд) и, наконец, Республика Коми (-85,7%, прибыль снизилась до 15,3 млрд), сообщают «Известия».

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