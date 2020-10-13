В Ингушетии судебный пристав обвиняется в краже более 37 млн рублей у местных жителей

«По данным следствия, обвиняемый, являясь судебным приставом-исполнителем, с мая по июль 2019 года мошенническим способом совершил хищение денежных средств в размере более 37 млн рублей, находившихся на банковских счетах граждан, путем незаконного обращения на них взыскания в рамках возбужденных исполнительных производств и последующего перечисления на банковские счета своих знакомых», — сказал собеседник.

По его словам, уголовные дела, которые в настоящее время объединены в одно производство, возбуждены по материалам проверки, проведенной УФСБ России по республике.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.