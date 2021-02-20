Мошенничество

В Ингушетии судебный пристав и его сообщница подозреваются в мошенничестве

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего судебного пристава и 31-летней местной жительницы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России — «мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в марте 2018 года подозреваемый сотрудник УФССП обманным путем, из корыстных побуждений, якобы для получения дополнительных выплат по инвалидности получил у жительницы республики банковскую карту, принадлежащую ее знакомой, являющейся инвалидом первой группы. За это он пообещал своей сообщнице денежное вознаграждение в сумме 150 тыс. рублей.

Вскоре на банковскую карту потерпевшей были зачислены денежные средства за оформленный кредит в размере 630 тыс. рублей, из которых 480 тыс. рублей были обналичены и похищены неустановленным лицом.

Затем женщина, согласно уговору с подозреваемым мужчиной, сняла с карты 150 тыс. рублей, из которых 10 тыс. рублей передала ничего не подозревавшей потерпевшей — собственнику банковской карты, а 140 тыс. рублей присвоила.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

 

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