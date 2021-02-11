УФССП

В Ингушетии судебные приставы взыскали 48 млн рублей долгов по заработной плате

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В результате проведенной судебными приставами Ингушетии работы фактическим исполнением окончено 2 831 исполнительное производство на общую сумму 47 млн 268 тыс. рублей, а с учетом частично взысканного гражданам перечислено более 48 млн рублей заработной платы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего в 2020 году на исполнении в УФССП России по республике находилось 2 993 исполнительных производства о взыскании заработной платы.

«Взыскание заработной платы происходит в порядке, предусмотренном ФЗ «Об исполнительном производстве». К организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим долги по заработной плате, судебными приставами применяется весь комплекс мер принудительного исполнения, в том числе обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника, наложение ареста на имущество, привлечение руководителей организаций к уголовной ответственности», — рассказал представитель региональной службы судебных приставов.

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