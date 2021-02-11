В Ингушетии судебные приставы взыскали 48 млн рублей долгов по заработной плате

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего в 2020 году на исполнении в УФССП России по республике находилось 2 993 исполнительных производства о взыскании заработной платы.

«Взыскание заработной платы происходит в порядке, предусмотренном ФЗ «Об исполнительном производстве». К организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим долги по заработной плате, судебными приставами применяется весь комплекс мер принудительного исполнения, в том числе обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника, наложение ареста на имущество, привлечение руководителей организаций к уголовной ответственности», — рассказал представитель региональной службы судебных приставов.