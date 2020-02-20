В Ингушетии строительную фирму уличили в хищении 200 млн рублей при строительстве школы

Отмечается, что проверка соблюдения федерального законодательства при строительстве образовательного учреждения была проведена Малгобекской городской прокуратурой.

Установлено, что между министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии и подрядной организацией ООО «Оригинал» в 2017 году заключен государственный контракт на строительство школы.

На указанные цели заказчиком было выделено более 414 млн рублей, которые перечислены на счет подрядной организации. При этом ООО «Оригинал» представило в республиканское министерство строительства акты, согласно которым выполнены все работы на указанную сумму.

Вместе с тем работниками прокуратуры города с выездом на место выявлен факт хищения выделенных на строительство школы бюджетных денежных средств на сумму более 200 млн рублей путем завышения объемов и стоимости выполненных строительных работ.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения в отношении генерального директора ООО «Оригинал» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России — «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ход расследования данного уголовного дела взят на контроль прокурором республики, говорится в релизе.