В Ингушетии столкнулись три автомобиля, пострадал один человек
Около 9 часов утра в среду в дежурную смену Главного управления МЧС по Ингушетии поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ФАД «Кавказ» при выезде из Магаса.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что столкнулись три легковых автомобиля «Лада Гранта», ВАЗ-2199 и Subaru, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
В результате ДТП пострадал один человек. Он доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.