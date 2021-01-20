В Ингушетии столкнулись три автомобиля, пострадал один человек

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что столкнулись три легковых автомобиля «Лада Гранта», ВАЗ-2199 и Subaru, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

В результате ДТП пострадал один человек. Он доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.