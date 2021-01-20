ДТП

В Ингушетии столкнулись три автомобиля, пострадал один человек

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Около 9 часов утра в среду в дежурную смену Главного управления МЧС по Ингушетии поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ФАД «Кавказ» при выезде из Магаса.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что столкнулись три легковых автомобиля «Лада Гранта», ВАЗ-2199 и Subaru, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

В результате ДТП пострадал один человек. Он доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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