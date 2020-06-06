В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие

«ДТП произошло на трассе «Кавказ» в районе «Сад-Гигант Ингушетия». Столкнулись два пассажирских автобуса. По предварительной информации, ушибы получили около 20 человек, погибших нет», — сказал собеседник издания.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Дополнено: Как стало известно, столкнулись два автобуса «ПАЗ-32053», принадлежащие ООО «Сад-Гигант Ингушетия» , которые развозили рабочих агропредприятия. По данным МЧС по региону, пострадали 6 человек, все они доставлены в Сунженскую районную больницу.