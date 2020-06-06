ДТП

В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие

0

В Сунженском районе республики произошло ДТП с участием двух пассажирских автобуса, есть пострадавшие, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МВД.

«ДТП произошло на трассе «Кавказ» в районе «Сад-Гигант Ингушетия». Столкнулись два пассажирских автобуса. По предварительной информации, ушибы получили около 20 человек, погибших нет», — сказал собеседник издания.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Дополнено: Как стало известно, столкнулись два автобуса «ПАЗ-32053», принадлежащие ООО «Сад-Гигант Ингушетия» , которые развозили рабочих агропредприятия. По данным МЧС по региону, пострадали 6 человек, все они доставлены в Сунженскую районную больницу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Почти 81 млн руб. получит Ингушетия на докапитализацию фонда микрофинансирования
Правоохранители изъяли у жителей Ингушетии «Тропикамид», «Лирику» и «марихуану»
За сутки Covid-19 в Ингушетии выявлен у 39 человек
В Ингушетии планируют открыть мечети в зависимости от эпидемситуации в регионе
Субботник по очистке берегов реки Асса в Ингушетии приурочили ко Дню республики и празднику экологов
Аэропорту «Магас» от МВД по Ингушетии безвозмездно передана система досмотра ручной клади
В Ингушетии с 8 июня начнут снимать введенные из-за Covid-19 ограничения
25 сайтов с информацией о продаже автомобильных прав заблокировано в Ингушетии
Сбербанк на Юге России и Северном Кавказе в условиях пандемии сохраняет объемы поддержки строительной отрасли
До конца суток 5 июня в Ингушетии местами сохраняется действие штормового предупреждения — МЧС
Жительницу Ингушетии будут судить за смертельный удар кухонным ножом

Главное

Яндекс.Метрика

 