В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие
В Сунженском районе республики произошло ДТП с участием двух пассажирских автобуса, есть пострадавшие, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МВД.
«ДТП произошло на трассе «Кавказ» в районе «Сад-Гигант Ингушетия». Столкнулись два пассажирских автобуса. По предварительной информации, ушибы получили около 20 человек, погибших нет», — сказал собеседник издания.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Дополнено: Как стало известно, столкнулись два автобуса «ПАЗ-32053», принадлежащие ООО «Сад-Гигант Ингушетия» , которые развозили рабочих агропредприятия. По данным МЧС по региону, пострадали 6 человек, все они доставлены в Сунженскую районную больницу.