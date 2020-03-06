Конкурс

В Ингушетии стартует творческий конкурс «Славному подвигу нет забвения»

0

Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии в рамках Года памяти и славы объявляет конкурс творческих работ «Славному подвигу нет забвения», сообщает пресс-служба учреждения.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Изобразительное искусство/фото» (художественное фото, живопись, графика) и «Скульптура/ДПИ» (скульптура малых форм, кружевоплетение, резьба, художественное выпиливание, бисероплетение, выжигание, роспись по дереву, керамика, художественная вышивка, авторская сюжетная кукла).

В Конкурсе могут принять участие не только авторы, профессионально работающие в области искусства, но и те, кто не имеет художественного образования, а также студенты средних профессиональных и высших учебных заведений.

Работы принимаются в период с 9 марта по 9 ноября 2020 года, как индивидуальные, так и коллективные. Количество работ одного автора — не ограничено.

Победители в номинациях за первое место получат 40 тыс. рублей, за второе место — 30 тыс. рублей, за третье — 20 тыс. рублей.

Церемония награждения победителей и открытие выставки «Славному подвигу нет забвения» состоится 9 декабря 2020 года, в День Героев Отечества.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде по адресу: mkgr@mail.ru. Или же на бумажном носителе по адресу: 386140, Республика Ингушетия, г. Назрань, АО Насыр-Кортский, ул. Бакинская, 77.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии доля женщин трудоспособного возраста на начало 2019 года составляла чуть более 57%
В Ингушетии женщины-полицейские к 8 марта посоревновались в стрельбе из боевого пистолета
Сотрудники краеведческого музея Ингушетии стали лауреатами конкурса «Литературный мир»
В Ингушетии ведется прием заявок на участие в фестивале-конкурсе песен военных лет «Поем о Победе»
300 волонтеров будет привлечено в Ингушетии для разъяснения сути поправок к Конституции России
Исмаил Илиев и Магомед Курбанов успешно прошли процедуру взвешивания
Условно осужденным молодым людям в Ингушетии предложили вступить в ряды волонтеров
Будущие филологи ИнгГУ обсудили роман Мусы Хадзиева «Лайсат»
Авиакомпания «Победа» вводит услугу возврата билетов на все рейсы
В Назрани состоится концерт, посвященный Международному женскому дню
В Джейрахском районе прошел фестиваль военно-спортивных игр «Патриот» среди школьников

Главное

Яндекс.Метрика

 