В Ингушетии стартует творческий конкурс «Славному подвигу нет забвения»

Конкурс проводится в двух номинациях: «Изобразительное искусство/фото» (художественное фото, живопись, графика) и «Скульптура/ДПИ» (скульптура малых форм, кружевоплетение, резьба, художественное выпиливание, бисероплетение, выжигание, роспись по дереву, керамика, художественная вышивка, авторская сюжетная кукла).

В Конкурсе могут принять участие не только авторы, профессионально работающие в области искусства, но и те, кто не имеет художественного образования, а также студенты средних профессиональных и высших учебных заведений.

Работы принимаются в период с 9 марта по 9 ноября 2020 года, как индивидуальные, так и коллективные. Количество работ одного автора — не ограничено.

Победители в номинациях за первое место получат 40 тыс. рублей, за второе место — 30 тыс. рублей, за третье — 20 тыс. рублей.

Церемония награждения победителей и открытие выставки «Славному подвигу нет забвения» состоится 9 декабря 2020 года, в День Героев Отечества.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде по адресу: mkgr@mail.ru. Или же на бумажном носителе по адресу: 386140, Республика Ингушетия, г. Назрань, АО Насыр-Кортский, ул. Бакинская, 77.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии.