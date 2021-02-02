В Ингушетии стартовали флешмобы ко Дню защитника Отечества

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Министерство культуры Ингушетии в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, запускает республиканские онлайн-флешмобы, сообщила пресс-служба ведомства.

В аккаунтах социальных сетей министерства и подведомственных учреждений пройдут флешмобы «Защитники Отечества» — чтение стихов, и «Фото у мемориальных плит» (хэштеги #деньзащитникаОтечества, #защитникиОтечества).

Для того чтобы принять участие в данных флешмобах, участникам необходимо выложить материал с указанием соответствующих хештегов на свой аккаунт.

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