В Ингушетии стартовала Всероссийская акция «Вода России»

«Непосредственно возле реки Сунжа удалось собрать 20 мешков мусора. С марта по октябрь на территории республики запланировано 19 крупных мероприятий по уборке водоемов и их берегов», — сказал Будулин.

По его словам, в акции приняли участие около 20 егерей и инспекторов Минприроды Ингушетии, а также местные жители.

Напомним, что в прошлом году Ингушетия заняла первое место в рейтинге регионов, участвовавших в акции. В 2019 году в мероприятиях по очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий водных объектов на территории республики приняло участие 144600 человек, было убрано 559 км береговой линии и прибрежных территорий.

Всероссийская акция проводилась с 2014 года в рамках ФЦП «Вода России», и объединяла более 5 миллионов человек по всей стране. С 2019 года она (акция) проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».