Нацпроекты

В Ингушетии стартовала Всероссийская акция «Вода России»

0

В республике прошел первый в 2020 году субботник в рамках Всероссийской акции «Вода России». Уборка произведена возле реки Сунжа и серного источника, сообщил газете «Ингушетия» директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Сергей Будилин.

«Непосредственно возле реки Сунжа удалось собрать 20 мешков мусора. С марта по октябрь на территории республики запланировано 19 крупных мероприятий по уборке водоемов и их берегов», — сказал Будулин.

По его словам, в акции приняли участие около 20 егерей и инспекторов Минприроды Ингушетии, а также местные жители.

Напомним, что в прошлом году Ингушетия заняла первое место в рейтинге регионов, участвовавших в акции. В 2019 году в мероприятиях по очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий водных объектов на территории республики приняло участие 144600 человек, было убрано 559 км береговой линии и прибрежных территорий.

Всероссийская акция проводилась с 2014 года в рамках ФЦП «Вода России», и объединяла более 5 миллионов человек по всей стране. С 2019 года она (акция) проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Новом Реданте прошла выставка, посвященная 250-летию вхождения Ингушетии в состав России
Ингушский спортсмен Анзор Евлоев успешно выступил на официальном Чемпионате Москвы по панкратиону
«Коронавирус» стал победителем в викторине по истории Ингушетии в честь единения с Россией
В аэропорту Ингушетии реализуют комплекс мер по профилактике коронавирусной инфекции
Ингушские газовики рекомендуют абонентам использовать дистанционные сервисы из-за коронавируса
В Назрановской крепости планируется провести восстановительные работы
Боксеры-профессионалы надеются, что со сменой руководства региональной федерации любительский бокс ждут перемены к лучшему
Финалисты конкурса «Вместе с Россией» сестры Матиевы передали в дар музею изобразительных искусств свои работы
В июле ингушские боксеры могут провести очередные поединки
Калиматов напомнил об индивидуальной ответственности каждого из-за коронавируса
Для тех, кто дома: «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений

Главное

Яндекс.Метрика

 